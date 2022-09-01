Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю

Луганская «Заря» усилила состав сразу двумя футболистами «Динамо», подписав их на полноценной основе.

С 24-летним левым фулбеком Романом Вантухом, который ранее защищал цвета «Зари» на правах аренды из «Динамо», луганчане подписали 4-летний трудовой договор.

По данным Transfermarkt, сделка обошлась «Заре» в 300 тысяч евро.

С 25-летним левым вингером Денисом Антюхом луганский клуб заключил договор на три сезона.

За Антюха «Заря», также по данным Transfermarkt, выплатила «Динамо» 200 тысяч евро.

Примечательно, что обе сделки номинально не стали частью обмена по трансферу Владислава Кабаева из «Зари» в «Динамо», который обошелся киевскому клубу в 1,2 миллиона евро.