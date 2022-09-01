Transfermarkt: Динамо заплатило за Кабаева 1,2 миллиона евро
Вместо Владислава в «Зарю» ушел Денис Антюх, часть этой суммы удалось компенсировать
В среду «Динамо» официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева.
Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер обошелся киевлянам в 1,2 миллиона евро.
В тоже время сегодня стало известно, что «Заря» подписала полноценный контракт с полузащитником Денисом Антюхом, который защищал цвета «Динамо». Transfermarkt оценил этот переход в 200 тысяч евро.
Также «Заря» подписала полноценный контракт с динамовцем Романом Вантухом, который играл в луганском клубе на правах аренды. Transfermarkt оценил этот трансфер еще в 300 тысяч евро.
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