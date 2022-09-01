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  4. Transfermarkt: Динамо заплатило за Кабаева 1,2 миллиона евро
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 11:50 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:37
533
3

Transfermarkt: Динамо заплатило за Кабаева 1,2 миллиона евро

Вместо Владислава в «Зарю» ушел Денис Антюх, часть этой суммы удалось компенсировать

01 сентября 2022, 11:50 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:37
533
3
Transfermarkt: Динамо заплатило за Кабаева 1,2 миллиона евро
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

В среду «Динамо» официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева.

Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер обошелся киевлянам в 1,2 миллиона евро.

В тоже время сегодня стало известно, что «Заря» подписала полноценный контракт с полузащитником Денисом Антюхом, который защищал цвета «Динамо». Transfermarkt оценил этот переход в 200 тысяч евро.

Также «Заря» подписала полноценный контракт с динамовцем Романом Вантухом, который играл в луганском клубе на правах аренды. Transfermarkt оценил этот трансфер еще в 300 тысяч евро.

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск Владислав Кабаев трансферы УПЛ
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Источник Transfermarkt
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AK.228
Наіб...ло
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+1
marko2020
Не розумію цього трансферу, гравець дуже посередній, бігунок не більше. Краще б когось підтягнули з молодіжки
Ответить
0
veter
За национальных игроков надо рассчитывать и в национальной валюте
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0
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