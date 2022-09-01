Хамес РОДРИГЕС: «Если Валенсия мне позвонит, то я приду пешком из Катара»

Экс-игрок «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес был бы рад играть в «Валенсии»:

Колумбийский хавбек Хамес Родригес предложил свои услуги «Валенсии».

«Если «Валенсия» мне позвонит, то я приду пешком из Катара. «Валенсия» – отличный клуб, но мне ничего неизвестно. Они подписали Кавани. Если есть необходимость тех, кто может отдавать ему передачи, то я готов».

Отметим, что в конце июня были слухи, что Хамес Родригес может продолжить карьеру в Бразилии, так как в Катаре ему не нравится выступать.

Сейчас колумбиец является игроком катарского клуба «Аль-Райян». В прошлом сезоне он провел 12 матчей за клуб, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.