Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии
Хавбек близок к переходу в «Ботафого»
Полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По его информации, звездный колумбийский хавбек близок к переходу в бразильский «Ботафого». Работа над трансфером находится на завершающей стадии.
Родригес может стать не единственным звездным новичком «Ботафого». Также клуб ведет переговоры с Сеском Фабрегасом. Главным тренером «Ботафого» является экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру.
В апреле сообщалось о том, что Хамес намерен вернуться в европейский футбол.
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