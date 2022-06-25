Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии

Полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, звездный колумбийский хавбек близок к переходу в бразильский «Ботафого». Работа над трансфером находится на завершающей стадии.

Родригес может стать не единственным звездным новичком «Ботафого». Также клуб ведет переговоры с Сеском Фабрегасом. Главным тренером «Ботафого» является экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру.

В апреле сообщалось о том, что Хамес намерен вернуться в европейский футбол.