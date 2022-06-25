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  4. Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии
Бразилия
25 июня 2022, 17:44 |
380
0

Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии

Хавбек близок к переходу в «Ботафого»

25 июня 2022, 17:44 |
380
0
Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, звездный колумбийский хавбек близок к переходу в бразильский «Ботафого». Работа над трансфером находится на завершающей стадии.

Родригес может стать не единственным звездным новичком «Ботафого». Также клуб ведет переговоры с Сеском Фабрегасом. Главным тренером «Ботафого» является экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру.

В апреле сообщалось о том, что Хамес намерен вернуться в европейский футбол.

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Хамес Родригес Ботафого Аль-Райян трансферы Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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