В Катаре не понравилось. Хамес Родригес хочет вернуться в Европу

Звездный колумбийский хавбек Хамес Родригес с сентября прошлого года выступает в Катаре за «Аль-Райян». Однако, по информации Фабрицио Романо, 30-летний игрок хочет вернуться в Европу.

В ближайшее время агент Хамеса Родригеса уже начнет переговоры с европейскими клубами по поводу переходу колумбийца.

С сентября прошлого года Родригес успел провести 15 матчей за «Аль-Айн». В них хавбек отличился 5 голами и 7 ассистами.