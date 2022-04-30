В Катаре не понравилось. Хамес Родригес хочет вернуться в Европу

Звездный колумбийский хавбек Хамес Родригес с сентября прошлого года выступает в Катаре за «Аль-Райян». Однако, по информации Фабрицио Романо, 30-летний игрок хочет вернуться в Европу.
В ближайшее время агент Хамеса Родригеса уже начнет переговоры с европейскими клубами по поводу переходу колумбийца.
С сентября прошлого года Родригес успел провести 15 матчей за «Аль-Айн». В них хавбек отличился 5 голами и 7 ассистами.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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