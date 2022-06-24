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  4. Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Бразилии
Бразилия
24 июня 2022, 18:27 |
75
0

Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Бразилии

На звездного хавбека претендует «Ботафого»

24 июня 2022, 18:27 |
75
0
Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас, который недавно покинул «Монако», сейчас активно занимается поиском нового клуба. 35-летний испанский хавбек ведет переговоры с бразильским «Ботафого».

В прошлом сезоне клуб добился повышения в классе и будет выступать в бразильской Серии А. Сейчас команду возглавляет экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру.

Ранее сообщалось о том, что Фабрегас ведет переговоры с «Сампдорией».

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Источник ESPN
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