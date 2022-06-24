Бразилия24 июня 2022, 18:27 |
75
0
Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Бразилии
На звездного хавбека претендует «Ботафого»
24 июня 2022, 18:27 |
75
0
Сеск Фабрегас, который недавно покинул «Монако», сейчас активно занимается поиском нового клуба. 35-летний испанский хавбек ведет переговоры с бразильским «Ботафого».
В прошлом сезоне клуб добился повышения в классе и будет выступать в бразильской Серии А. Сейчас команду возглавляет экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру.
Ранее сообщалось о том, что Фабрегас ведет переговоры с «Сампдорией».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2022, 13:13 4
Арены в Киеве, Львове и Ужгороде
Футбол | 23 июня 2022, 18:32 0
В любой команде все строится вокруг Лео
Теннис | 24.06.2022, 12:47
Футбол | 24.06.2022, 05:45
Футбол | 24.06.2022, 14:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.06.2022, 12:08 3
23.06.2022, 10:14 2
22.06.2022, 22:10 4
23.06.2022, 12:46
Война
22.06.2022, 21:20
23.06.2022, 19:13
24.06.2022, 01:00