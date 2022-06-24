Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Бразилии

Сеск Фабрегас, который недавно покинул «Монако», сейчас активно занимается поиском нового клуба. 35-летний испанский хавбек ведет переговоры с бразильским «Ботафого».

В прошлом сезоне клуб добился повышения в классе и будет выступать в бразильской Серии А. Сейчас команду возглавляет экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру.

Ранее сообщалось о том, что Фабрегас ведет переговоры с «Сампдорией».