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  4. Фабрегас ведет переговоры с Сампдорией
Италия
20 июня 2022, 05:25 |
102
0

Фабрегас ведет переговоры с Сампдорией

Испанский хавбек может продолжить карьеру в Серии А

20 июня 2022, 05:25 |
102
0
Фабрегас ведет переговоры с Сампдорией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Полузащитник Сеск Фабрегас может перейти в один из клубов чемпионата Италии.

По данным источника, 35-летний испанский хавбек ведет переговоры с «Сампдорией».

Накануне Фабрегас покинул «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне ветеран провел всего лишь 5 матчей.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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