Италия20 июня 2022, 05:25 |
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Фабрегас ведет переговоры с Сампдорией
Испанский хавбек может продолжить карьеру в Серии А
20 июня 2022, 05:25 |
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Полузащитник Сеск Фабрегас может перейти в один из клубов чемпионата Италии.
По данным источника, 35-летний испанский хавбек ведет переговоры с «Сампдорией».
Накануне Фабрегас покинул «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне ветеран провел всего лишь 5 матчей.
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