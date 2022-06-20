Фабрегас ведет переговоры с Сампдорией

Полузащитник Сеск Фабрегас может перейти в один из клубов чемпионата Италии.

По данным источника, 35-летний испанский хавбек ведет переговоры с «Сампдорией».

Накануне Фабрегас покинул «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне ветеран провел всего лишь 5 матчей.