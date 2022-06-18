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Франция
18 июня 2022, 13:04 | Обновлено 18 июня 2022, 13:32
346
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако

Легендарный испанский хавбек стал свободным агентом

18 июня 2022, 13:04 | Обновлено 18 июня 2022, 13:32
346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако
ФК Монако. Сеск Фабрегас

«Монако» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сеском Фабрегасом.

35-летний испанский хавбек покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Фабрегас выступал в составе «Монако» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 ветеран провел 5 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.

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Источник ФК Монако
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