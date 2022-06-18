ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако

«Монако» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сеском Фабрегасом.

35-летний испанский хавбек покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Фабрегас выступал в составе «Монако» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 ветеран провел 5 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.