Франция18 июня 2022, 13:04 | Обновлено 18 июня 2022, 13:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако
Легендарный испанский хавбек стал свободным агентом
18 июня 2022, 13:04 | Обновлено 18 июня 2022, 13:32
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«Монако» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сеском Фабрегасом.
35-летний испанский хавбек покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Фабрегас выступал в составе «Монако» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 ветеран провел 5 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.
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