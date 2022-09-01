Конте раскритиковал работу VAR. Но и спасибо должен сказать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в матче 5-го тура АПЛ, а также раскритиковал работу VAR:

«Думаю, что, возможно, мы заслуживали немного больше, чем ничья, но в конце у них также был шанс забить, и мы бы проиграли матч. Нелегко играть против «Вест Хэма». Они сильны физически, играют через длинные передачи и нужно быть внимательными. Мы хорошо действовали на стандартах, хорошо перемещали мяч и создавали возможности забить. Мы можем добиться гораздо большего, но сегодня вместо того, чтобы выиграть, приходится говорить о ничьей.

Игра Крессвелла рукой? Честно говоря, в конце первого тайма я поговорил с судьей и сказал ему, что он и его коллеги приняли правильное решение. Странно, что VAR посмотрел эпизод еще раз, вызвал рефери, он увидел, что это было верное решение и поэтому вызов от VAR был очень странным. Я могу сказать только, что судья принял верное решение. Обычно VAR вызывает судью, когда его решение неверно.

В Англии должны научиться правильно использовать систему и действовать точнее. Если есть VAR, то его следует применять правильно или принимать первоначальное решение судьи. Если у вас есть телевизор, у вас есть время посмотреть. Это сложная ситуация не только для меня, но и для каждого тренера», — рассказал Конте ВВС.

Правда, стоит отметить, что в матче 2-го тура АПЛ против Челси именно VAR позволил спастись «Тоттенхэму» на последних минутах.