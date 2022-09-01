Англия01 сентября 2022, 05:15 |
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Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
01 сентября 2022, 05:15 |
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В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом со счетом 1:1.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
34’
ГОЛ ! Автогол забил Тило Керер (Вест Хэм).
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