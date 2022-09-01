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Чемпионат Англии
Вест Хэм
31.08.2022, FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
01 сентября 2022, 05:15 |
154
0

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

01 сентября 2022, 05:15 |
154
0
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом со счетом 1:1.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
34’
ГОЛ ! Автогол забил Тило Керер (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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