В среду, 31 августа, в Лондоне на поле Олимпийского стадиона, вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Вест Хэм

Коллектив Дэвида Мойеса днем ранее, 29 августа, пополнил свои ряды бразильским полузащитником Лукасом Пакетой, отдав за него «Лиону» рекордные для клуба деньги – 50 млн евро с учетом бонусов. Новичку «Вест Хэма» со товарищи придется постараться в деле вытягивая «молотобойцев» из нижней части таблицы АПЛ, где они оказались после четырех стартовых туров.

Сейчас «Вест Хэм» занимает 16 место, имея в активе 3 пункта. В первом туре кампании-2022/2023 подопечные Мойеса проиграли дома «Ман Сити» (0:2), затем на выезде уступили «Ноттингему» (0:1) и вновь в родных стенах проиграли «Брайтону» (0:2). Лишь в четвертой игре «молотобойцы» взяли максимум – на выезде одолели «Астон Виллу» (1:0).

Под вопросом у «Вест Хэма» на предстоящий матч Джонсон, Доусон и Крессуэлл, зато точно не сыграет Агерд.

Тоттенхэм

Команда Антонио Конте входит в топ-4 нынешней таблицы английского чемпионата. В четырех встречах она набрала 10 очков – столько же у «Ман Сити» и «Брайтона», а лучше показатели только у «Арсенала».

Стартовали «шпоры» с домашней победы над «Саутгемптоном» (4:1), после чего в лондонском дерби разошлись полюбовно (исключительно, из-за итогового счета) с «Челси» - ничья 2:2. Далее «Тоттенхэм» дважды выиграл – на своем поле у «Вулвз» (1:0) и на выезде у «Ноттингема» (2:0).

В предстоящей встрече партнерам не сможет на поле помочь Лукас Моура, а по участию в игре Ромеро, Скиппа и Хиля имеются вопросы.

Ориентировочные составы

Вест Хэм: Фабьянски – Зума, Керер, Огбонна, Цоуфал, Форналс, Райс, Соучек, Эмерсон, Антонио, Боуэн.

Тоттенхэм: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис, Эмерсон Роял, Биссума, Хейбьерг, Перишич, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

31 августа, среда