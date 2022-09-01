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Чемпионат Италии
Аталанта
01.09.2022 21:45 - : -
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Италия
01 сентября 2022, 02:35 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:37
31
0

Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Руслан Малиновский в заявке, но будет ли они играть?

01 сентября 2022, 02:35 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:37
31
0
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 сентября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» состоится матч четвертого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют бергамаская «Аталанта» и «Торино». Стартовый свисток арбитра Марко Ди Белло из Бриндизи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта


Удивительным образом бергамаский коллектив на старте сезона обходится без поражений, хотя каждая игра с его участием получается достаточно непростой, вне зависимости от соперников напротив. Даже с действующим чемпионом страны, «Миланом», «Аталанта» уже успела провести матч первого круга, и даже с учетом своей текущей формы сумела не уступить потенциальному сопернику в борьбе за зону топ-4 турнирной таблицы (1:1). Однако последние дни трансферного окна красноречиво указывают на факт отсутствия гармонии в раздевалке команды Джан Пьеро Гасперини, поэтому и количество исходящих трансферов из обоймы «Богини» достаточно велико.

Станет ли украинский полузащитник Руслан Малиновский очередным игроком, которому придется покинуть состав «оробичи» – до полного закрытия летнего трансферного окна во всех крупных футбольных европейских странах мы не узнаем ответ на этот вопрос. Тем временем, конфликт в раздевалке между Русланом, одноклубниками и главным тренером уже переносится в отдельных эпизодах непосредственно на футбольное поле, поэтому оставаться в Бергамо особого смысла нет. И все же, гол украинца в ворота «Милана» немного пристыдил конфликтного Гасперини в глазах мировой прессы.

Торино


Достаточно долго туринский коллектив возился с уже опытным нападающим Андреа Белотти, и в конечном итоге в последний год его выступлений в клубе стал коллективом, который зависит от качества исполнения лишь одного футболиста. Однако во время межсезонья Белотти наконец-то сменил клуб – будет выступать за «Рому», а его уже бывшие одноклубники тем временем успели добиться результатов, которые удельным весом ничуть не меньше тех, которых удалось достичь «Аталанте».

Победы над «Монцей» и «Кремонезе» (дважды по 2:1) – не тот исход, который мог бы убедить болельщиков в готовности команды Ивана Юрича к этому сезону, однако ничья против римского «Лацио» между этими дуэлями (1:1) была уже куда более информативной. Вдобавок ко всему прочему, «быки» уже сделали первый шаг в новом розыгрыше Кубка Италии против «Палермо» (3:0), и с точки зрений игровых кондиций будут немного опережать «Аталанту». На переходе Белотти клуб из Турина не заработал ровным счетом ничего, а вот 41 млн евро от «Ювентуса» за Бремера компенсировал почти вдвое меньше расходы сразу на шестерых новых исполнителей.

Ориентировочные составы


«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Околи – Мехле, Копмейнерс, де Роон, Хатебур – Лукман, Малиновский – Сапата.

«Торино»: Милинкович-Савич – Родригес, Бонджорно, Схюрс – Айна, Линетти, Риччи, Синго – Влашич, Радонич – Санабрия.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды сыграют с равными шансами на успех. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

1 сентября, четверг

«Аталанта» – «Торино»
Бергамо. «Атлети Адзурри д'Италия». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch
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Аталанта Торино Аталанта - Торино чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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