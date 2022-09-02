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Чемпионат Италии
Аталанта
01.09.2022, FT 3 : 1
Торино
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Италия
02 сентября 2022, 00:05 | Обновлено 02 сентября 2022, 00:29
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Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце

Команда из Бергамо обыграла дома «Торино»

02 сентября 2022, 00:05 | Обновлено 02 сентября 2022, 00:29
190
0
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
Getty Images/Global Images Ukraine

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в 4-м туре чемпионата Италии выяснили в родных стенах отношения с гостями из Турина – «Торино». Встреча прошла под полным контролем бергамасков и завершилась их победой со счетом 3:1.

Автором всех трех голов «Аталанты» стал нидерландец Копмайнерс, который дважды реализовал пенальти, а еще один раз отличился с игры. В составе «Торино» автором гола престижа стал Влашич.

«Богиня» добилась победы без непосредственного участия украинца Руслана Малиновского. Он начал игру в запасе, а на поле появился на замену на 80-й минуте при счете 2:1 в пользу своей команды.

«Аталанта», переиграв «Торино», поднялась на 1 место в таблице Серии А, имея в активе 10 очков. Она по дополнительным показателям опережает «Рому», руководимую Жозе Моуринью.

Чемпионат Италии. 4-й тур

«Аталанта» - «Торино» - 3:1

Голы: Копмайнерс, 45+4 пенальти (1:0). Копмайнерс, 47 (2:0). Влашич, 77 (2:1). Копмайнерс, 84 пенальти (3:1).

«Болонья» - «Салернитана» - 1:1

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Источник Sport.ua
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