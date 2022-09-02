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  4. Аталанта – Торино – 3:1. Хет-трик Копмейнерса. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Аталанта
01.09.2022, FT 3 : 1
Торино
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Италия
02 сентября 2022, 03:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:34
59
0

Аталанта – Торино – 3:1. Хет-трик Копмейнерса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии A

02 сентября 2022, 03:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:34
59
0
Аталанта – Торино – 3:1. Хет-трик Копмейнерса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

В матче 4-го тура Серии A «Аталанта» одержала победу над «Торино» (3:1)

У хозяев хет-трик оформил хавбек Тен Копмейнерс. У гостей гол забил Никола Влашич.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 80-й минуте матча.

«Аталанта» набрала 10 очков и вышла в лидеры Серии A.

Серия А. 4-й тур, 1 сентября

Аталанта – Торино – 3:1

Голы: Копмайнерс, 45+4 (пен), 47, 84 (пен) – Влашич, 77.

ГОЛ! 1:0. Копмейнерс, 45+4 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Копмейнерс, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Влашич, 77 мин.

ГОЛ! 3:1. Копмейнерс, 84 мин (пен)

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Торино).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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