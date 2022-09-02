Аталанта – Торино – 3:1. Хет-трик Копмейнерса. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура Серии A «Аталанта» одержала победу над «Торино» (3:1)
У хозяев хет-трик оформил хавбек Тен Копмейнерс. У гостей гол забил Никола Влашич.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 80-й минуте матча.
«Аталанта» набрала 10 очков и вышла в лидеры Серии A.
Серия А. 4-й тур, 1 сентября
Аталанта – Торино – 3:1
Голы: Копмайнерс, 45+4 (пен), 47, 84 (пен) – Влашич, 77.
ГОЛ! 1:0. Копмейнерс, 45+4 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Копмейнерс, 47 мин.
ГОЛ! 2:1. Влашич, 77 мин.
ГОЛ! 3:1. Копмейнерс, 84 мин (пен)
События матча
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