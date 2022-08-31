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Чемпионат Италии
Наполи
31.08.2022, FT 1 : 1
Лечче
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Италия
31 августа 2022, 23:55 | Обновлено 01 сентября 2022, 00:14
86
0

Ювентус уверенно обыграл Специю. Коваленко провел на поле 60 минут

В другом вечернем матче Серии A «Наполи» дома не сумел обыграть «Лечче»

31 августа 2022, 23:55 | Обновлено 01 сентября 2022, 00:14
86
0
Ювентус уверенно обыграл Специю. Коваленко провел на поле 60 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоялись матчи 4-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» дома уверенно обыграл «Специю» (2:0). Украинец Виктор Коваленко провел на поле за гостей 60 минут, после чего был заменен.

В другом вечернем матче Серии A «Наполи» дома не сумел обыграть «Лечче» (1:1).

Лидеры Серии A: Рома (10 очков), Интер (9), Наполи, Ювентус, Милан, Лацио (по 8).

Серия A. 4-й тур

Наполи – Лечче – 1:1

Голы: Эльмас, 27 – Коломбо, 31

Ювентус – Специя – 2:0

Голы: Влахович, 9, Милик, 90+2.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Специя Наполи Лечче Ювентус - Специя Виктор Коваленко
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Источник Sport.ua
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