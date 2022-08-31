Италия31 августа 2022, 23:55 | Обновлено 01 сентября 2022, 00:14
86
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Ювентус уверенно обыграл Специю. Коваленко провел на поле 60 минут
В другом вечернем матче Серии A «Наполи» дома не сумел обыграть «Лечче»
31 августа 2022, 23:55 | Обновлено 01 сентября 2022, 00:14
86
0
31 августа состоялись матчи 4-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» дома уверенно обыграл «Специю» (2:0). Украинец Виктор Коваленко провел на поле за гостей 60 минут, после чего был заменен.
В другом вечернем матче Серии A «Наполи» дома не сумел обыграть «Лечче» (1:1).
Лидеры Серии A: Рома (10 очков), Интер (9), Наполи, Ювентус, Милан, Лацио (по 8).
Серия A. 4-й тур
Наполи – Лечче – 1:1
Голы: Эльмас, 27 – Коломбо, 31
Ювентус – Специя – 2:0
Голы: Влахович, 9, Милик, 90+2.
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