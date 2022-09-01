Италия01 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:27
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Ювентус – Специя – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
01 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:27
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В матче 4-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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