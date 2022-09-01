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Чемпионат Италии
Ювентус
31.08.2022, FT 2 : 0
Специя
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Италия
01 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:27
36
0

Ювентус – Специя – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

01 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:27
36
0
Ювентус – Специя – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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видео голов и обзор Ювентус Специя Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Специя
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Источник MEGOGO
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