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Италия
31 августа 2022, 21:05 | Обновлено 31 августа 2022, 21:06
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Коваленко – в основе Специи на матч против Ювентуса

Украинский хавбек впервые в сезоне выйдет с первых минут

31 августа 2022, 21:05 | Обновлено 31 августа 2022, 21:06
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Коваленко – в основе Специи на матч против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 31 августа «Специя» в четвертом туре Серии А на выезде сыграет со «Специей». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на матч. Это первый матч в сезоне, который Коваленко начнет в основе. Ранее он дважды выходил на замену.

«Специя»: Дронговски, Христо, Кивиор, Николау, Хольм, Коваленко, Бурабия, Бастони, Река, Гьяси, Нзола

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Виктор Коваленко Специя Ювентус Серия A стартовые составы
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Источник Серия A
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