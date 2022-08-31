Коваленко – в основе Специи на матч против Ювентуса
Украинский хавбек впервые в сезоне выйдет с первых минут
Сегодня, 31 августа «Специя» в четвертом туре Серии А на выезде сыграет со «Специей». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на матч. Это первый матч в сезоне, который Коваленко начнет в основе. Ранее он дважды выходил на замену.
«Специя»: Дронговски, Христо, Кивиор, Николау, Хольм, Коваленко, Бурабия, Бастони, Река, Гьяси, Нзола
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) August 31, 2022
🦅 Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #JuventusSpezia pic.twitter.com/gJ8QRDhtKo
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