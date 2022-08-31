Коваленко – в основе Специи на матч против Ювентуса

Сегодня, 31 августа «Специя» в четвертом туре Серии А на выезде сыграет со «Специей». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на матч. Это первый матч в сезоне, который Коваленко начнет в основе. Ранее он дважды выходил на замену.

«Специя»: Дронговски, Христо, Кивиор, Николау, Хольм, Коваленко, Бурабия, Бастони, Река, Гьяси, Нзола