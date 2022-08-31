Италия31 августа 2022, 21:47 |
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Серия А. Сампдория отобрала очки у Лацио, поражение Фиорентины
Продолжается четвертый тур Серии А
31 августа 2022, 21:47 |
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Состоялись еще три матча в рамках четвертого тура Серии А. «Сампдория» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Лацио», а «Фиорентина» неожиданно в гостях проиграла «Удинезе».
«Эмполи» - «Верона» - 1:1
Голы: Бальданци 26 – Каллон 69
«Сампдория» - «Лацио» - 1:1
Голы: Габбьядини 90+1 – Иммобиле 21
«Удинезе» - «Фиорентина» - 1:0
Голы: Бето 17
Вчера «Интер» обыграл «Кремонезе».
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