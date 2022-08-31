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Сампдория
31.08.2022, FT 1 : 1
Лацио
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Италия
31 августа 2022, 21:47 |
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Серия А. Сампдория отобрала очки у Лацио, поражение Фиорентины

Продолжается четвертый тур Серии А

31 августа 2022, 21:47 |
120
0
Серия А. Сампдория отобрала очки у Лацио, поражение Фиорентины
ФК Фиорентина

Состоялись еще три матча в рамках четвертого тура Серии А. «Сампдория» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Лацио», а «Фиорентина» неожиданно в гостях проиграла «Удинезе».

«Эмполи» - «Верона» - 1:1
Голы: Бальданци 26 – Каллон 69

«Сампдория» - «Лацио» - 1:1
Голы: Габбьядини 90+1 – Иммобиле 21

«Удинезе» - «Фиорентина» - 1:0
Голы: Бето 17

Вчера «Интер» обыграл «Кремонезе».

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Серия A Эмполи Верона Сампдория Лацио Удинезе Фиорентина
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Источник Sport.ua
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