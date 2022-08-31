Серия А. Сампдория отобрала очки у Лацио, поражение Фиорентины

Состоялись еще три матча в рамках четвертого тура Серии А. «Сампдория» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Лацио», а «Фиорентина» неожиданно в гостях проиграла «Удинезе».

«Эмполи» - «Верона» - 1:1

Голы: Бальданци 26 – Каллон 69

«Сампдория» - «Лацио» - 1:1

Голы: Габбьядини 90+1 – Иммобиле 21

«Удинезе» - «Фиорентина» - 1:0

Голы: Бето 17

Вчера «Интер» обыграл «Кремонезе».