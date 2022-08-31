Интер уверенно победил аутсайдера. Лаутаро Мартинес снова забивает
Матч 4-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Кремонезе» со счетом 3:1.
У победителей голами отметились Хоакин Корреа, Николо Барелла и Лаутаро Мартинес. У гостей гол на счету Давида Окереке.
«Интер» набрал 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Кремонезе» очков пока нет.
У Лаутаро Мартинеса в активе уже 3 мяча в 4 турах, и он среди лучших бомбардиров лиги.
Серия А. 4-й тур, 30 августа
Интер – Кремонезе – 3:1
Голы: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартинес, 76 – Окереке, 90
События матча
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