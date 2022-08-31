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Чемпионат Италии
Интер Милан
30.08.2022, FT 3 : 1
Кремонезе
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Италия
31 августа 2022, 00:30 | Обновлено 31 августа 2022, 00:54
26
0

Интер уверенно победил аутсайдера. Лаутаро Мартинес снова забивает

Матч 4-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля

31 августа 2022, 00:30 | Обновлено 31 августа 2022, 00:54
26
0
Интер уверенно победил аутсайдера. Лаутаро Мартинес снова забивает
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Кремонезе» со счетом 3:1.

У победителей голами отметились Хоакин Корреа, Николо Барелла и Лаутаро Мартинес. У гостей гол на счету Давида Окереке.

«Интер» набрал 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Кремонезе» очков пока нет.

У Лаутаро Мартинеса в активе уже 3 мяча в 4 турах, и он среди лучших бомбардиров лиги.

Серия А. 4-й тур, 30 августа

Интер – Кремонезе – 3:1

Голы: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартинес, 76 – Окереке, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Кремонезе).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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