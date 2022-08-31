Англия31 августа 2022, 02:42 | Обновлено 31 августа 2022, 03:11
87
0
Лидс – Эвертон – 1:1. Миколенко сыграл весь матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги
31 августа 2022, 02:42 | Обновлено 31 августа 2022, 03:11
87
0
30 августа состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» разошелся миром с «Лидсом» (1:1).
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле весь матч.
АПЛ. 5-й тур. 30 августа
Лидс – Эвертон – 1:1
Голы: Синистерра, 55 – Гордон, 17.
Лидс – Эвертон – 1:1. Миколенко сыграл весь матч. Видео голов и обзор
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
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