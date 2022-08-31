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Чемпионат Англии
Лидс
30.08.2022, FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
31 августа 2022, 02:42 | Обновлено 31 августа 2022, 03:11
87
0

Лидс – Эвертон – 1:1. Миколенко сыграл весь матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

31 августа 2022, 02:42 | Обновлено 31 августа 2022, 03:11
87
0
Лидс – Эвертон – 1:1. Миколенко сыграл весь матч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» разошелся миром с «Лидсом» (1:1).

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

АПЛ. 5-й тур. 30 августа

Лидс – Эвертон – 1:1

Голы: Синистерра, 55 – Гордон, 17.

Лидс – Эвертон – 1:1. Миколенко сыграл весь матч. Видео голов и обзор

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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