Во вторник, 30 августа, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» примет ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Лидс

В прошлом сезоне «павлинам» с трудом удалось сохранить прописку в элитном дивизионе. В среднем они набирали всего лишь одно очко за матч и в итоге заняли 17 место, оторвавшись от зоны вылета на три балла. По ходу чемпионата клуб даже сменил главного тренера, пригласив на эту должность Джесси Марша, ранее работавшего в немецком «Лейпциге».

В новой кампании «Лидс» стартовал вполне удачно. После первых трех туров, имея в активе 7 очков, клуб даже занимал третью строчку в турнирной таблице, однако выездное поражение от «Брайтона» (0:1) в минувшую субботу отбросило подопечных Марша на пятую позицию. Впрочем, весь сезон впереди, о борьбе за еврокубковую зону пока говорить рано.

Эвертон

От «ирисок» в прошлом чемпионате английской Премьер-лиги все ожидали борьбы как минимум за зону еврокубков, однако на самом деле они с трудом сумели избежать понижения в классе. От вылета в Чемпионшип «Эвертон» отделили всего четыре балла гандикапа над красной зоной.

Сохранение прописки в АПЛ ливерпульской командой очень обрадовало украинских болельщиков, поскольку в прошлом сезоне в ней пытался адаптироваться левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. На счету 23-летнего игрока уже 17 матчей и 1 гол в элите английского футбола.

Нынешний сезон начался для Миколенко и его «Эвертона» с поражений от лондонского «Челси» (0:1) и «Астон Виллы» (1:2), а также ничьих с «Ноттингем Форест» (1:1) и «Брентфордом» (1:1). Сам Виталий отыграл все четыре поединка, выходя на поле в стартовом составе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лидс»: Мелье – Кристенсен, Стрейк, Кох, Льоренте, Адамс, Рока, Эронсон, Харрисон, Джэймс, Родриго.

«Эвертон»: Пикфорд – Холгейт, Коуди, Тарковски, Миколенко, Паттерсон, Ивоби, Онана, МакНейл, Рондон, Грэй.

30 августа, вторник