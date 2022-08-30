Англия30 августа 2022, 22:00 | Обновлено 30 августа 2022, 22:09
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Лидс – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа в 22:00 поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги
30 августа 2022, 22:00 | Обновлено 30 августа 2022, 22:09
425
0
30 августа в 22:00 в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги играют «Лидс» и «Эвертон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе на матч «Эвертона» против «Лидса».
Лидс – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.
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Стартовые составы команд
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
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