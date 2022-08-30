В среду, 31 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Стартовый свисток рефери Андре Марринера из Бирмингема прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль



Результаты выступлений футболистов Юргена Клоппа в трех стартовых турах нового сезона удручали. «Ливерпуль» не смог справиться с «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пелес» (1:1), после чего и вовсе создал огромный информационный повод, уступив в принципиальной игре на «Олд Траффорд» кризисному «Манчестер Юнайтед» (1:2). И все ради того, чтобы в конце этой же недели в прямом смысле уничтожить на футбольном поле «Борнмут» в бескомпромиссной дуэли на «Энфилде» (9:0). В предстоящей игре «красные» также будут играть перед родной публикой, однако есть подозрения, что с матчами посреди рабочей недели у них еще не все в порядке.

Трансферная кампания этим летом для команды Клоппа завершилась ровно в тот момент, как она сумела заполучить за внушительные 75 млн евро уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. При этом до момента разгрома «вишень» не было очевидно, кем именно собирается компенсировать уход сенегальца Садио Мане немецкий наставник. Что характерно, этот сезон «Ливерпуль» будет проводить с единственной полноценной опцией в линии атаки на замену Дарвину, а она, как видим, ему иногда очень необходима, так как юноша все еще слишком горяч и способен заработать многоматчевую дисквалификацию на ровном месте.

Ньюкасл



С момента покупки английского «Ньюкасла» представителями правящей семьи Саудовской Аравии прошло не так уж и много времени, однако именно в текущую трансферную кампанию «сороки» действительно начали активно доставать «бесконечные» запасы финансов для совершения действительно качественных трансферов. Были проблемы у команды Эдди Хау в атаке, а теперь их не будет, так как клубу удалось подписать шведского форварда Александера Исака из «Реала Сосьедад» за 70 млн евро. В отличии от Нуньеса, 22-летнего нападающего в последнее время пиарили не так часто, однако его вклад в достижения «королевских» образца последних лет не стоит недооценивать.

Впрочем, и без Исака «сороки» уже создают проблемы для фаворитов чемпионской гонки. Против «Манчестер Сити» на родном «Сент-Джеймс Парк» им удалось продемонстрировать футбол высшего уровня, от которого «горожане» чуть не потерпели первое поражение в сезоне (3:3). Однако, как бы хорошо футболисты Хау не играли против грандов, они всегда будут не против поделить очки с «Брайтоном» (0:0) и «Вулверхэмптоном» (1:1). Пока конкуренты по верхней половине турнирной таблице выступают примерно с тем же успехом, такие результаты допустимы, но что будет дальше?

Ориентировочные составы



«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт – Диас, Фирмино, Салах.

«Ньюкасл»: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Лонгстафф, Уиллок – Фрейзер, Вуд, Альмирон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке гости в очередной раз поборются против явных фаворитов. Нашей ставкой будет позиция – «Ньюкасл» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 5.90 по линии Parimatch.

31 августа, среда