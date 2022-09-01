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Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2022, FT 2 : 1
Ньюкасл
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Англия
01 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:12
68
0

Ливерпуль – Ньюкасл – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

01 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:12
68
0
Ливерпуль – Ньюкасл – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Ливерпуль).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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