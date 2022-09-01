Англия01 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:12
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Ливерпуль – Ньюкасл – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
01 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:12
68
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В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Ливерпуль).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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