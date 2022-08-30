Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Паркер – отличный тренер. Нервное начальство вредит команде»
Англия
30 августа 2022, 16:59 | Обновлено 30 августа 2022, 17:00
392
0

Юрген КЛОПП: «Паркер – отличный тренер. Нервное начальство вредит команде»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал увольнение Скотта Паркера с поста главного тренера «Борнмута»

30 августа 2022, 16:59 | Обновлено 30 августа 2022, 17:00
392
0
Юрген КЛОПП: «Паркер – отличный тренер. Нервное начальство вредит команде»
Instagram. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавнее отстранение Скотта Паркера с поста главного тренера «Борнмута»:

«Когда я услышал новость о Скотте Паркере сегодня, я понял, насколько важно работать в клубе, где правильные владельцы.

В первых 4-х играх у «Борнмута» были «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль». Нервное начальство вредит команде, они начинают винить тренера в неудачах и менять их. Я считаю Скотта выдающимся тренером».

Отметим, что Скотт Паркер был уволен с поста главного тренера «Борнмута» после крупного поражения от «Ливерпуля».

По теме:
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англи
Паркер – первый за 18 лет тренер АПЛ, уволенный в августе
Лидс – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юрген Клопп Скотт Паркер Борнмут Ливерпуль Ливерпуль - Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Футбол | 30 августа 2022, 00:10 22
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года

Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Теннис | 29 августа 2022, 22:55 50
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open

Украинская теннисистка провела феноменальный матч против седьмой ракетки мира

Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Баскетбол | 29.08.2022, 19:48
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Максим Коваль вышел как капитан Шерифа, но пропустил уже на 2-й минуте
Футбол | 30.08.2022, 15:40
Максим Коваль вышел как капитан Шерифа, но пропустил уже на 2-й минуте
Максим Коваль вышел как капитан Шерифа, но пропустил уже на 2-й минуте
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Футбол | 30.08.2022, 11:29
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
29.08.2022, 20:30 6
Футбол
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25
Бокс
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
29.08.2022, 14:30 45
Футбол
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
29.08.2022, 14:38
Бокс
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 2
Бокс
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
29.08.2022, 11:55 22
Футбол
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности