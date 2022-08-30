Юрген КЛОПП: «Паркер – отличный тренер. Нервное начальство вредит команде»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавнее отстранение Скотта Паркера с поста главного тренера «Борнмута»:

«Когда я услышал новость о Скотте Паркере сегодня, я понял, насколько важно работать в клубе, где правильные владельцы.

В первых 4-х играх у «Борнмута» были «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль». Нервное начальство вредит команде, они начинают винить тренера в неудачах и менять их. Я считаю Скотта выдающимся тренером».

Отметим, что Скотт Паркер был уволен с поста главного тренера «Борнмута» после крупного поражения от «Ливерпуля».