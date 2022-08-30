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  4. После 0:9 от Ливерпуля. Состоялась первая тренерская отставка в сезоне АПЛ
Англия
30 августа 2022, 12:27 |
915
0

После 0:9 от Ливерпуля. Состоялась первая тренерская отставка в сезоне АПЛ

Скотт Паркер покинул «Борнмут»

30 августа 2022, 12:27 |
915
0
После 0:9 от Ливерпуля. Состоялась первая тренерская отставка в сезоне АПЛ
afcb.co.uk

Клуб АПЛ «Борнмут» проинформировал об увольнении наставника Скотта Паркера. Тренер лишился работы после того, как команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:9.

Паркер ждал этого решения клуба.

«Я не удивлен. Команда сейчас недостаточно готова для уровня АПЛ», - заявил Паркер.

«Борнмут» повысился в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа.

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Борнмут Скотт Паркер
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Источник ФК Борнмут
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