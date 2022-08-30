Англия30 августа 2022, 12:27 |
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После 0:9 от Ливерпуля. Состоялась первая тренерская отставка в сезоне АПЛ
Скотт Паркер покинул «Борнмут»
30 августа 2022, 12:27 |
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Клуб АПЛ «Борнмут» проинформировал об увольнении наставника Скотта Паркера. Тренер лишился работы после того, как команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:9.
Паркер ждал этого решения клуба.
«Я не удивлен. Команда сейчас недостаточно готова для уровня АПЛ», - заявил Паркер.
«Борнмут» повысился в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа.
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