Англия27 августа 2022, 19:33 | Обновлено 27 августа 2022, 19:38
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Ливерпуль – Борнмут – 9:0. Красных прорвало. Видео голов и обзор матча
Первая победа «Ливерпуля» в сезоне
27 августа 2022, 19:33 | Обновлено 27 августа 2022, 19:38
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Сегодня «Ливерпуль» в четвертом туре АПЛ дома разгромил «Борнмут» 9:0. Для команды Юргена Клоппа эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Ливерпуль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
47’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Крис Мепэм (Борнмут).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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