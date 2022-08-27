В субботу, 27 августа, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Борнмут». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа подходит к матчу, занимая 16 место в турнирной таблице АПЛ. Она в трех стартовых турах сезона набрала 2 очка.

Сезон в чемпионате Англии мерсисайдцы открыли выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), который, как оказалось, вернулся из Чемпионшипа, судя по всему, не номер отбывать. Затем была домашняя ничья 1:1 в игре с «Кристал Пэлас». А в предыдущий игровой уик-энд «Ливерпуль» в Манчестере проиграл «Юнайтед» - 1:2.

В предстоящем матче Клопп не сможет задействовать травмированных Джонса, Диогу Жота, Конате, Матипа, Нуньеса, Окслейда-Чемберлена, Рэмзи и Тьяго Алькантару. Под вопросом находятся Кейта и голкипер Келлехер.

Борнмут

Подопечные Скотта Паркера идут нынче выше «Ливерпуля» в таблице английского чемпионата – они 15-е. В трех играх команда набрала три очка. Их «вишни» взяли на почин кампании.

В 1-м туре «Борнмут» дома со счетом 2:0 обыграл «Астон Виллу». Развить успех команде затем не удалось – она далее проиграла 0:4 в Манчестере «Сити», а также уступила 0:3 дома «Арсеналу». Конечно, поклонники команды могут советовать на уровень соперников, и этим оправдывать неудачи любимцев.

Паркер на «Энфилде» точно не задействует Брукса, Ротуэлла и Фредерикса, находящихся в лазарете.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Эллиотт, Фабиньо, Фабиу Карвалью, Салах, Луис Диас, Фирмино.

Борнмут: Траверс – Мефам, Сенеси, Келли, Смит, Пирсон, Лерма, Земура, Тавернье, Кристи, Мур.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева докажут свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.11 по линии Parimatch.

27 августа, суббота