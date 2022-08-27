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  4. ВИДЕО. Невероятные 9:0. Клопп оценил победу Ливерпуля в матче АПЛ
Англия
27 августа 2022, 22:40 |
1057
0

ВИДЕО. Невероятные 9:0. Клопп оценил победу Ливерпуля в матче АПЛ

Видео канала Sport.ua

27 августа 2022, 22:40 |
1057
0
ВИДЕО. Невероятные 9:0. Клопп оценил победу Ливерпуля в матче АПЛ
Skysports.com

«Ливерпуль» в матче 4-го тура АПЛ добыл свою первую в чемпионате победу. И какую - 9:0 над «Борнмутом». Игру оценил наставник Юрген Клопп.

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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу видео
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Источник Sport.ua
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