Англия27 августа 2022, 22:40 |
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ВИДЕО. Невероятные 9:0. Клопп оценил победу Ливерпуля в матче АПЛ
Видео канала Sport.ua
27 августа 2022, 22:40 |
1057
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«Ливерпуль» в матче 4-го тура АПЛ добыл свою первую в чемпионате победу. И какую - 9:0 над «Борнмутом». Игру оценил наставник Юрген Клопп.
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