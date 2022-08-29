Эспаньол – Реал – 1:3. Дубль Бензема в концовке игры. Видео голов и обзор

Вчера, 28 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу между «Эспаньолом» и «Реалом». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Реал» Мадрид до 88-й минуты не мог забить победный гол, а затем Карим Бензема порадовал поклонников галактикос, оформив дубль.

На 90+10-й минуте Бензема забил со штрафного полевому игроку в ворота. Вратарь хозяев Бенжамин Лекомт был удален, и из-за отсутствия замены вратарский свитер надел защитник Леандро Кабрера.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Ла Лига. 28 августа

«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 1:3

Голы: Хоселу, 43 – Винисиус Жуниор, 12, Бензема, 88, 90+10.

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 12

ГОЛ! 1:1. Хоселу, 43

ГОЛ! 1:2. Бензема, 88

ГОЛ! 1:3. Бензема, 90+10