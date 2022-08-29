Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Реал – 1:3. Дубль Бензема в концовке игры. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Эспаньол
28.08.2022, FT 1 : 3
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 августа 2022, 07:20 |
391
0

Эспаньол – Реал – 1:3. Дубль Бензема в концовке игры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Ла Лиги

29 августа 2022, 07:20 |
391
0
Эспаньол – Реал – 1:3. Дубль Бензема в концовке игры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 28 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу между «Эспаньолом» и «Реалом». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Реал» Мадрид до 88-й минуты не мог забить победный гол, а затем Карим Бензема порадовал поклонников галактикос, оформив дубль.

На 90+10-й минуте Бензема забил со штрафного полевому игроку в ворота. Вратарь хозяев Бенжамин Лекомт был удален, и из-за отсутствия замены вратарский свитер надел защитник Леандро Кабрера.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Ла Лига. 28 августа

«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 1:3

Голы: Хоселу, 43 – Винисиус Жуниор, 12, Бензема, 88, 90+10.

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 12

ГОЛ! 1:1. Хоселу, 43

ГОЛ! 1:2. Бензема, 88

ГОЛ! 1:3. Бензема, 90+10

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
90’
Бенжамен Леком (Эспаньол) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
Барселона – Вальядолид – 4:0. Видео голов и обзор матча
Бензема поднялся на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
ХАВИ: «Всегда есть куда расти»
Эспаньол Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Реал видео голов и обзор Карим Бензема Винисиус Жуниор Хоселу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Футбол | 28 августа 2022, 19:50 52
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»

Коуч «Динамо» считает что ошибкой было играть с «Днепром-1» во Львове

Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Футбол | 28 августа 2022, 20:21 19
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге

Украинец возвращается в чемпионат Бельгии

Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Футбол | 29.08.2022, 00:23
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Футбол | 28.08.2022, 09:23
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Футбол | 29.08.2022, 05:00
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
28.08.2022, 19:24 3
Футбол
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
28.08.2022, 12:37 36
Футбол
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
28.08.2022, 13:31 31
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
28.08.2022, 07:54 1
Футбол
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
27.08.2022, 21:48 1
Бокс
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 6
Бокс
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
27.08.2022, 09:13 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности