Карим забил полевому. Дубль Бензема принес Реалу победу над Эспаньолом
Второй гол Бензема забил на 90+10-й минуте полевому игроку в воротах
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1.
На забитый мяч Винисиуса соперник ответил точным ударом Хоселу – получился гол в раздевалку.
«Реал» до 88-й минуты не мог забить победный гол, а затем Карим Бензема порадовал поклонников галактикос, оформив дубль.
На 90+10-й минуте Бензема забил со штрафного полевому игроку в ворота. Вратарь хозяев Бенжамин Лекомт был удален, и из-за отсутствия замены вратарский свитер надел защитник Леандро Кабрера.
После трех туров «Реал» с 9 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.
Лига 1. 3-й тур
Эспаньол – Реал – 1:3
Голы: Хоселу, 43– Винисиус Жуниор, 12, Бензема, 88, 90+10.
Эспаньол: Лекомт, Санчес, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 89), Винисиус Коста (Баре, 68), Хоселу, Пуадо (Меламед, 78).
Реал Мадрид: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич (Камавинга, 58), Кроос (Себальос, 80), Тчуамени, Васкес (Карвахаль, 85), Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус Жуниор.
Удаление: Лекомт, 90+6.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер СК «Днепр-1» – о победе над киевским клубом
Экс-чемпион мира уверен, что украинец лучше как боксер