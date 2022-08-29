Карим забил полевому. Дубль Бензема принес Реалу победу над Эспаньолом

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1.

На забитый мяч Винисиуса соперник ответил точным ударом Хоселу – получился гол в раздевалку.

«Реал» до 88-й минуты не мог забить победный гол, а затем Карим Бензема порадовал поклонников галактикос, оформив дубль.

На 90+10-й минуте Бензема забил со штрафного полевому игроку в ворота. Вратарь хозяев Бенжамин Лекомт был удален, и из-за отсутствия замены вратарский свитер надел защитник Леандро Кабрера.

После трех туров «Реал» с 9 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

Лига 1. 3-й тур

Эспаньол – Реал – 1:3

Голы: Хоселу, 43– Винисиус Жуниор, 12, Бензема, 88, 90+10.

Эспаньол: Лекомт, Санчес, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 89), Винисиус Коста (Баре, 68), Хоселу, Пуадо (Меламед, 78).

Реал Мадрид: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич (Камавинга, 58), Кроос (Себальос, 80), Тчуамени, Васкес (Карвахаль, 85), Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус Жуниор.

Удаление: Лекомт, 90+6.