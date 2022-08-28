Испания28 августа 2022, 23:20 | Обновлено 28 августа 2022, 23:23
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Эспаньол – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 августа в 23:00 поединок 3-го тура испанской Ла Лиги
28 августа 2022, 23:20 | Обновлено 28 августа 2022, 23:23
493
0
28 августа в 23:00 в матче 3-го тура испанской Ла Лиги играют «Эспаньол» и «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Эспаньол – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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