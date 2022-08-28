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Чемпионат Испании
Эспаньол
87 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 августа 2022, 23:20 | Обновлено 28 августа 2022, 23:23
493
0

Эспаньол – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 августа в 23:00 поединок 3-го тура испанской Ла Лиги

28 августа 2022, 23:20 | Обновлено 28 августа 2022, 23:23
493
0
Эспаньол – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа в 23:00 в матче 3-го тура испанской Ла Лиги играют «Эспаньол» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Эспаньол – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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