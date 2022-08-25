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Чемпионат Испании
Эспаньол
28.08.2022 23:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
25 августа 2022, 16:11 | Обновлено 25 августа 2022, 18:44
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Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Фаворит очевиден

25 августа 2022, 16:11 | Обновлено 25 августа 2022, 18:44
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Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Эспаньол» на домашнем стадионе «Корнелья-Эль Прат» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Эспаньол

«Попугаи» в прошлом сезоне вернулись в элиту и смогли удержаться в ней, финишировав на 14-м месте. В 38 матчах коллектив заработал 42 очка, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла.

В первом туре нового чемпионата Испании «Эспаньол» расписал гостевую мировую с «Сельтой» (2:2), уступая по ходу матча 0:2. Затем было домашнее поражение от «Райо Вальекано» (0:2).

Реал Мадрид

«Сливочные» прошлый сезон провели практически идеально. Ла Лигу они выиграли рекордный 35-й раз, оторвавшись от «Барселоны» в турнирной таблице на 13 очков. В Лиге чемпионов команде Карло Анчелотти тоже не было равных. И лишь в Кубке Испании мадридцам не удалось триумфовать.

К сожалению, не столь большой вклад в эти успехи вложил украинский голкипер Андрей Лунин. 23-летний страж ворот провел лишь четыре поединка за «Реал», из них 2 в чемпионате и 2 в Кубке Короля. Причем в Примере Лунин выходил на поле уже в конце сезона, когда судьба чемпионства была предрешена. Пока наш соотечественник не может сдвинуть Тибо Куртуа и стать первым номером команды.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Реал Мадрид» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эспаньол»: Лекомт – Кабрера, Оливан, Хиль, Калеро, Экспосито, Дардер, Соуза, Меламед, Хоселу, Санчес.

«Реал Мадрид»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Тчуамени, Камавинга, Вальверде, Бензема, Винисиус.

28 августа, воскресенье

«Эспаньол» – «Реал Мадрид»
Барселона. Стадион «Корнелья-Эль Прат». 23:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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