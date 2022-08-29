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Чемпионат Испании
Барселона
28.08.2022, FT 4 : 0
Вальядолид
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Испания
29 августа 2022, 05:00 |
13
0

Барселона – Вальядолид – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

29 августа 2022, 05:00 |
13
0
Барселона – Вальядолид – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» со счетом 4:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник MEGOGO
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