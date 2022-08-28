Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге
За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Вальядолид» со счетом 4:0.
Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Также отличились Педри и Серхи Роберто.
За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде, которого каталонцы, наконец, смогли заявить на сезон.
«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Лига 1. 3-й тур
Барселона – Вальядолид – 4:0
Голы: Левандовски, 24, 65, Педри, 43, Сержи Роберто, 90
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