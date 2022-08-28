Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Вальядолид» со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Также отличились Педри и Серхи Роберто.

За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде, которого каталонцы, наконец, смогли заявить на сезон.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Лига 1. 3-й тур

Барселона – Вальядолид – 4:0

Голы: Левандовски, 24, 65, Педри, 43, Сержи Роберто, 90