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Чемпионат Испании
Барселона
28.08.2022, FT 4 : 0
Вальядолид
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Испания
28 августа 2022, 22:32 | Обновлено 28 августа 2022, 23:04
603
0

Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге

За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде

28 августа 2022, 22:32 | Обновлено 28 августа 2022, 23:04
603
0
Дубль Левандовски. Барселона разгромила Вальядолид в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Вальядолид» со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Также отличились Педри и Серхи Роберто.

За «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде, которого каталонцы, наконец, смогли заявить на сезон.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Лига 1. 3-й тур

Барселона – Вальядолид – 4:0

Голы: Левандовски, 24, 65, Педри, 43, Сержи Роберто, 90

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Барселона Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Вальядолид Жюль Кунде Роберт Левандовски
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Источник Sport.ua
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