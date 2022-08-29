Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Всегда есть куда расти»
Испания
29 августа 2022, 03:45 | Обновлено 29 августа 2022, 03:51
38
0

ХАВИ: «Всегда есть куда расти»

Наставник «Барселоны» – о разгромной победе над «Вальядолидом»

29 августа 2022, 03:45 | Обновлено 29 августа 2022, 03:51
38
0
ХАВИ: «Всегда есть куда расти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Вальядолидом» (4:0) в матче 3-го тура испанской Ла Лиги.

«Хороший матч, но не идеальный. «Барселоне» еще есть куда расти. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали здорово. Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти. Мы допускали моменты у своих ворот. Расслабляться нельзя, но мы довольны», - сказал Хави.

По теме:
Барселона – Вальядолид – 4:0. Видео голов и обзор матча
Бензема поднялся на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно продолжать в том же духе»
Хави Барселона Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Вальядолид
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Футбол | 28 августа 2022, 19:24 3
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ

Ранее это делали «Шахтер» и «Металлист»

Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Футбол | 28 августа 2022, 20:21 19
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге

Украинец возвращается в чемпионат Бельгии

Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Бокс | 28.08.2022, 14:47
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна
Футбол | 28.08.2022, 21:19
Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна
Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна
Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Футбол | 29.08.2022, 01:40
Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Днепр-1 прервал рекордные серии Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
Тренер Джошуа: «Энтони ментально проиграл в 10 или 11 раунде»
27.08.2022, 09:13 6
Бокс
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
27.08.2022, 17:49 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
28.08.2022, 07:54 1
Футбол
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 6
Бокс
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
27.08.2022, 06:50 147
Футбол
Уступили в овертайме. Сборная Украины на выезде проиграла Исландии
Уступили в овертайме. Сборная Украины на выезде проиграла Исландии
28.08.2022, 00:59 18
Баскетбол
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 25
Футбол
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности