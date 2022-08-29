ХАВИ: «Всегда есть куда расти»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Вальядолидом» (4:0) в матче 3-го тура испанской Ла Лиги.

«Хороший матч, но не идеальный. «Барселоне» еще есть куда расти. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали здорово. Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти. Мы допускали моменты у своих ворот. Расслабляться нельзя, но мы довольны», - сказал Хави.