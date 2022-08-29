Испания29 августа 2022, 03:45 | Обновлено 29 августа 2022, 03:51
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ХАВИ: «Всегда есть куда расти»
Наставник «Барселоны» – о разгромной победе над «Вальядолидом»
29 августа 2022, 03:45 | Обновлено 29 августа 2022, 03:51
38
0
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Вальядолидом» (4:0) в матче 3-го тура испанской Ла Лиги.
«Хороший матч, но не идеальный. «Барселоне» еще есть куда расти. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали здорово. Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти. Мы допускали моменты у своих ворот. Расслабляться нельзя, но мы довольны», - сказал Хави.
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