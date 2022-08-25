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Чемпионат Испании
Барселона
28.08.2022 20:30 - : -
Вальядолид
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Испания
25 августа 2022, 15:01 | Обновлено 25 августа 2022, 16:13
65
0

Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы должны брать три очка

25 августа 2022, 15:01 | Обновлено 25 августа 2022, 16:13
65
0
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Вальядолид». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.

Барселона

 

В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в этой кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. Однако допущенная осечка из-за ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) в первом туре должна стать одной из немногих в сезоне, иначе прийти к успеху будет чрезвычайно сложно.

Вальядолид

 

«Бело-фиолетовые» по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице испанской Сегунды, добыв прямую путевку в элитный испанский дивизион. В стартовом туре Примеры «Вальядолид» потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3) на выезде, а во втором туре дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

В первую очередь этот клуб интересен тем, что его президентом является легендарный бразилец Роналдо. В 2018 году «Зубастик» приобрел контрольный пакет акций «Вальядолида» за 30 миллионов евро и иуже четыре года вкладывает в него время, опыт и амбиции в дополнение к своим денежным вливаниям.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.17 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Стеген – Араухо, Кристенсен, Гарсия, де Йонг, Гави, Дембеле, Педри, Торрес, Диас, Левандовски.

«Вальядолид»: Асенхо – Перес, Фернандес, Оласа, Эскудеро, Санчес, Агуадо, Перес, Тухами, Леон, Плано.

28 августа, воскресенье

«Барселона» – «Вальядолид»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 20:30
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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