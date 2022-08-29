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29 августа 2022, 12:40 | Обновлено 29 августа 2022, 12:45
1379
1

Наши за границей. Кочергин продолжает зажигать в польском гранде

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

29 августа 2022, 12:40 | Обновлено 29 августа 2022, 12:45
1379
1
Наши за границей. Кочергин продолжает зажигать в польском гранде
ФК Ракув. Владислав Кочергин

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Вингер польского «Ракува» Владислав Кочергин продолжает радовать своей результативностью. В очередном туре чемпионата Польши украинец забил великолепный гол в одно касание в ворота «Шленска» (4:1). Этот мяч стал для Владислава четвертым в нынешнем сезоне. 

Также пополнил свой голевой актив хавбек чешского «Варсдорфа» Павел Рудницкий. 34-летний украинский легионер отличился в матче 5-го тура против «Тржинца» (3:0). Отметим, что Рудницкий всю свою профессиональную футбольную карьеру провел в Чехии, а цвета «Варнсдорфа» он защищает с 2010 года.

Лондонский «Арсенал» Александра Зинченко одержал четвертую победу в чемпионате. «Канониры» одолели «Фулхем» (2:1), правда на этот раз они обошлись без помощи игрока сборной Украины. Тем не менее, украинский легионер очень активно болел за своих партнеров по команде с трибуны и даже выбежал на поле во время празднования гола.

Неопределенность с уходом из «Аталанты» сказалась на игре Руслана Малиновского. В матче 3-го тура Серии А против «Вероны» (1:0) украинец вышел на поле с первых минут, но продолжить свою результативную серию не смог. Руслан отметился желтой карточкой за грубую игру и был заменен на 66-й минуте. 

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
 Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

25 млн евро

Арсенал

3 тур (20.08) Борнмут – Арсенал – 0:3

(сыграл весь матч)

4 тур (27.08) Арсенал – Фулхэм – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 3 (0+1)

В: 3 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

КЛ 2 раунд (23.08) Флитвуд Таун – Эвертон – 0:1

(провел весь матч в запасе)

4 тур (27.08) Брентфорд – Эвертон – 1:1

(сыграл 86 мин)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
 Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

6 тур (26.08) Шарлеруа – Брюгге – 1:3

(не попал в заявку на матч, травма)

7 тур (02.09) Брюгге – Серкль Брюгге

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

200 тысяч евро

Зюльте-Варегем

5 тур (21.08) Зюльте-Варегем – Шарлеруа – 1:3

(сыграл весь матч)

6 тур (27.08) Серкль Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (1+0)

В: 6 (1+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Левен

5 тур (21.08) Стандард – Левен – 1:3

(не попал в заявку на матч)

6 тур (27.08) Левен – Остенде – 2:1

(вышел на замену на 88 мин)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Марьян Швед

правый вингер

16.07.1997 (25 лет)

900 тысяч евро

Мехелен

5 тур (21.08) Мехелен – Вестерло – 5:4

(не попал в заявку на матч)

6 тур (27.08) Сент-Трюйден – Мехелен – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
 Бельгия (Первая лига)

Валерий Дубко

центральный защитник

22.03.2001 (21 год)

300 тысяч евро

Дендер

3 тур (26.08) Дендер – Стандард – 0:1

(не попал в заявку на матч)

4 тур (04.09) Виртон – Дендер

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос – 1:0

(сыграл весь матч)

2 тур (26.08) Ионикос – Левадиакос – 0:0

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

1 тур (20.08) Хапоэль Х – Хапоэль Т.-А. – 2:0

(не попал в заявку на матч, травма)

2 тур (28.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х – 1:1

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

2 тур (20.08) Сельта – Реал – 1:4

(провел весь матч в запасе)

3 тур (28.08) Эспаньол – Реал

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Испания (Сегунда)

Василий Кравец

левый защитник

20.08.1997 (24 года)

1 млн евро

Леганес

2 тур (21.08) Овьедо – Леганес – 1:0

(провел весь матч в запасе)

3 тур (27.08) Луго – Леганес – 1:0

(вышел на замену на 73 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

2 тур (21.08) Тенерифе – Луго – 1:1

(не попал в заявку на матч)

3 тур (27.08) Луго – Леганес – 1:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

2 тур (21.08) Аталанта – Милан – 1:1

(сыграл 73 мин, 1 гол)

3 тур (28.08) Верона – Аталанта – 0:1

(сыграл 66 мин)

Ч: 3 (1+1)

В: 3 (1+1)

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

2 тур (20.08) Интер – Специя – 3:0

(вышел на замену на 73 мин)

3 тур (27.08) Специя – Сассуоло – 2:2

(вышел на замену на 58 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Кипр (Первый дивизион)

Роман Безус

атакующий хавбек

26.09.1990 (31 год)

1,5 млн евро

Омония

ЛЕ Q4 (25.08) Омония – Гент – 2:0

(вышел на замену на 67 мин)

1 тур (29.08) Акритас – Омония

Ч: 0 (0+0)

ЛЕ: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

3 тур (21.08) Бохум – Баварія – 0:7

(сыграл 85 мин)

4 тур (26.08) Фрайбург – Бохум – 1:0

(вышел на замену на 85 мин)

Ч: 4 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 5 (0+0)
 Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

19 тур (21.08) Буде-Глимт – Гам-Кам – 2:2

(провел весь матч в запасе)

20 тур (28.08) Гам-Кам – Хаугесунн – 1:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 12 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (1+0)
 Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

6 тур (20.08) Варта – Видзев – 0:1

(провел весь матч в запасе)

7 тур (27.08) Видзев – Висла – 2:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

6 тур (19.08) Легия – Гурник – 2:2

(не попал в заявку на матч)

7 тур (26.08) Гурник – Ягеллония – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирил Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

350 тысяч евро

Корона

6 тур (20.08) Висла – Корона – 2:1

(сыграл весь матч)

7 тур (27.08) Радомяк – Корона – 0:2

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (0+0)

В: 7 (0+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

1,2 млн евро

Краковия

6 тур (20.08) Шленск – Краковия – 1:1

(вышел на замену на 61 мин)

7 тур (28.08) Краковия – Варта – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

900 тысяч евро

Легия

6 тур (19.08) Легия – Гурник – 2:2

(сыграл 46 мин, жк)

7 тур (26.08) Сталь – Легия – 0:1

(вышел на замену на 90 мин)

Ч: 7 (0+0)

В: 7 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

800 тысяч евро

Лех

ЛК Q4 (25.08) Дюделанж – Лех – 1:1

(провел весь матч в запасе)

7 тур (28.08) Лех – Пяст – 1:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

ЛК Q4 (25.08) Славия – Ракув – 2:0 

(вышел на замену на 96 мин)

7 тур (28.08) Шленск – Ракув – 1:4

(сыграл 71 мин, 1 гол)

Ч: 5 (1+0)

ЛК: 6 (3+1)

СК: 1 (0+0)

В: 12 (4+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

6 тур (20.08) Шленск – Краковия – 1:1

(не попал в заявку на матч)

7 тур (28.08) Шленск – Ракув – 1:4

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Португалия (Примейра)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Бенфика

ЛЧ Q4 (23.08) Бенфика – Динамо – 3:0

(провел весь матч в запасе)

4 тут (27.08) Боавишта – Бенфика – 0:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 2 (0+0)

ЛЧ: 3 (0+1)

В: 5 (0+1)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

 

3 тур (20.08) Санта Клара – Арока – 1:2

(сыграл 55 мин, жк)

4 тур (28.08) Арока – Брага – 0:6

(сыграл весь матч, жк)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
 Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

6 млн евро

Адана Демирспор

3 тур (22.08) Фенербахче – Адана Демирспор – 4:2

(сыграл 82 мин, кк)

4 тур (27.08) Адана Демирспор – Умраниеспор – 1:0

(не попал в заявку на матч, дисквалификация)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
 Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

2 тур (19.08) Болуспор – Генчлербирлиги – 1:2

(сыграл весь матч)

3 тур (28.08) Генчлербирлиги – Пендикспор – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Артем Кравец

центрфорвард

03.06.1989 (33 года)

250 тысяч евро

Сакарьяспор

2 тур (20.08) Алтынорду – Сакарьяспор – 0:2

(не попал в заявку на матч)

3 тур (29.08) Сакарьяспор – Тузласпор

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

4 тур (22.08) Мезёкёвешд – Дебрецен – 4:2

(сыграл 46 мин)

5 тур (27.08) Дебрецен – Академия Пушкаша – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч)

5 тур (27.08) Кечкемет – Залаэгерсег – 3:1

(вышел на замену на 64 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1

(вышел на замену на 84 мин)

5 тур (27.08) Кечкемет – Залаэгерсег – 3:1

(вышел на замену на 81 мин, жк)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1

(провел весь матч в запасе)

5 тур (27.08) Кечкемет – Залаэгерсег – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч, жк)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(сыграл весь матч, жк)

Ч: 5 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

В: 8 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(не попал в заявку на матч)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(не попал в заявку на матч)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 6 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл 90+3 мин, 2 гола)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (3+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 8 (3+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(провел весь матч в запасе)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

В: 3 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

4 тур (22.08) Мезёкёвешд – Дебрецен – 4:2

(не попал в заявку на матч)

5 тур (27.08) Мезёкёвешд – Вашаш – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1

(сыграл 83 мин)

5 тур (27.08) Дебрецен – Академия Пушкаша – 1:1

(сыграл 75 мин)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн – 0:3

(вышел на замену на 82 мин, жк)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(вышел на замену на 81 мин)

Ч: 1 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 4 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн – 0:3

(не попал в заявку на матч)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 2 (0+1)

ЛК: 4 (0+1)

В: 6 (0+2)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн – 0:3

(сыграл 82 мин)

5 тур (28.08) Кишварда – Фехервар – 3:1

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 5 (0+0)

В: 9 (0+0)
 Франция (Лига 2)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

4 тур (22.08) Гренобль – Бордо – 0:0

(сыграл весь матч, жк)

5 тур (27.08) Бордо – Генгам – 0:1

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (1+0)

В: 5 (1+0)
 Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

6 тур (21.08) Истра – Риека – 1:1

(сыграл 70 мин)

7 тур (26.08) Горица – Истра – 0:2

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

6 тур (20.08) Динамо З – Осиек – 5:2

(провел весь матч в запасе)

7 тур (28.08) Осиек – Хайдук – 2:1

(вышел на замену на 89 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

ЛК Q4 (25.08) Славия – Ракув – 2:0

(провел весь матч в запасе)

5 тур (28.08) Брно – Славия – 0:4

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 2 (0+0)

В: 6 (0+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

4 тур (21.08) Слован – Динамо Ч-Б – 1:1

(сыграл 84 мин)

5 тур (28.08) Словацко – Слован – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (1+0)

В: 5 (1+0)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

4 тур (21.08) Слован – Динамо Ч-Б – 1:1

(провел весь матч в запасе)

5 тур (28.08) Словацко – Слован – 1:2

(сыграл 59 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

Кубок 1/64 (17.08) Брозани – Варнсдорф – 1:3

(не попал в заявку на матч)

5 тур (28.08) Варнсдорф – Тржинец – 3:0

(сыграл 67 мин, 1 гол) 

Ч: 4 (2+0)

В: 4 (2+0)

Артем Коверников

центральный защитник

01.07.2000 (22 года)

200 тысяч евро

Дукла

Кубок 1/64 (24.08) Гостоунь – Дукла – 0:3

(не попал в заявку на матч)

5 тур (28.08) Славия В – Дукла – 1:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Володимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

4 тур (20.08) Простеёв – Сигма В – 1:3

(сыграл весь матч, пропустил 3 мяча)

6 тур (31.08) Простеёв – Хрудим

Ч: 4 (-6)

В: 4 (-6)
 Швейцария (Суперлига)

Богдан Вьюнник

центрфорвард

21.05.2002 (20 лет)

350 тысяч евро

Цюрих

ЛЕ Q4 (25.08) Хартс – Цюрих – 0:1

(сыграл 63 мин)

6 тур (28.08) Цюрих – Базель – 2:4

(вышел на замену на 62 мин)

Ч: 2 (0+1)

ЛЕ: 2 (0+0)

В: 4 (0+1)
 Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

Сент-Джонстон

4 тур (20.08) Сент-Джонстон – Абердин – 0:1

(вышел на замену на 62 мин)

5 тур (28.08) Хартс – Сент-Джонстон – 3:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

КЛ: 4 (0+0)

В: 5 (0+0)
 ОАЭ (Про-лига)

Андрей Ярмоленко

правый вингер

23.10.1989 (32 года)

2,5 млн евро

Аль-Айн

1 тур (02.09) Аджман – Аль-Айн

2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Archie FireLion
З яких пір Ракув це польський гранд?
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