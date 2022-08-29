Наши за границей. Кочергин продолжает зажигать в польском гранде

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Вингер польского «Ракува» Владислав Кочергин продолжает радовать своей результативностью. В очередном туре чемпионата Польши украинец забил великолепный гол в одно касание в ворота «Шленска» (4:1). Этот мяч стал для Владислава четвертым в нынешнем сезоне.

Также пополнил свой голевой актив хавбек чешского «Варсдорфа» Павел Рудницкий. 34-летний украинский легионер отличился в матче 5-го тура против «Тржинца» (3:0). Отметим, что Рудницкий всю свою профессиональную футбольную карьеру провел в Чехии, а цвета «Варнсдорфа» он защищает с 2010 года.

Лондонский «Арсенал» Александра Зинченко одержал четвертую победу в чемпионате. «Канониры» одолели «Фулхем» (2:1), правда на этот раз они обошлись без помощи игрока сборной Украины. Тем не менее, украинский легионер очень активно болел за своих партнеров по команде с трибуны и даже выбежал на поле во время празднования гола.

Неопределенность с уходом из «Аталанты» сказалась на игре Руслана Малиновского. В матче 3-го тура Серии А против «Вероны» (1:0) украинец вышел на поле с первых минут, но продолжить свою результативную серию не смог. Руслан отметился желтой карточкой за грубую игру и был заменен на 66-й минуте.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».