Польша28 августа 2022, 22:15 | Обновлено 28 августа 2022, 22:20
576
1
ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши
Украинский хавбек расписался в воротах «Шленска» на 47-й минуте игры
28 августа 2022, 22:15 | Обновлено 28 августа 2022, 22:20
576
1
Украинский хавбек Владислав Кочергин, выступающий за «Ракув», в матче чемпионата Польши забил гол в ворота «Шленска» (4:1).
На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам. В итоге получился отличный гол!
26-летний полузащитник играет за «Ракув» с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской Зари. С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.
ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Вдовяк (Ракув).
64’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ракув.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Эспозито (Шлёнск).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ракув.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Bartosz Nowak (Ракув).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 августа 2022, 14:47 0
Экс-чемпион мира уверен, что украинец лучше как боксер
Футбол | 28 августа 2022, 19:24 3
Ранее это делали «Шахтер» и «Металлист»
Футбол | 28.08.2022, 09:23
Футбол | 28.08.2022, 20:21
Футбол | 28.08.2022, 19:48
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Дійсно гарно, молодчик!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2022, 17:24
27.08.2022, 06:50 147
Бокс
28.08.2022, 07:54 1
27.08.2022, 14:50 1
27.08.2022, 17:49 1
27.08.2022, 09:13 6
27.08.2022, 20:13 2