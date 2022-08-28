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  4. ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши
Чемпионат Польши
Шлёнск
28.08.2022, FT 1 : 4
Ракув
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Польша
28 августа 2022, 22:15 | Обновлено 28 августа 2022, 22:20
576
1

ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши

Украинский хавбек расписался в воротах «Шленска» на 47-й минуте игры

28 августа 2022, 22:15 | Обновлено 28 августа 2022, 22:20
576
1
ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин, выступающий за «Ракув», в матче чемпионата Польши забил гол в ворота «Шленска» (4:1).

На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам. В итоге получился отличный гол!

26-летний полузащитник играет за «Ракув» с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской Зари. С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.

ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Вдовяк (Ракув).
64’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ракув.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Эспозито (Шлёнск).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ракув.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Bartosz Nowak (Ракув).
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Шленск Ракув чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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