Украинский хавбек Владислав Кочергин, выступающий за «Ракув», в матче чемпионата Польши забил гол в ворота «Шленска» (4:1).

На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам. В итоге получился отличный гол!

26-летний полузащитник играет за «Ракув» с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской Зари. С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.

ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши