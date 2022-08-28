У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник

28 августа в чемпионате Италии сыграны четыре матча 3-го тура

Фиорентина и Наполи разошлась миром (0:0), Аталанта справилась с Вероной (1:0).

Руслан Малиновский вышел в основе, отметился желтой карточкой за грубую игру и был заменен на 66-й минуте.

Серия A. 3-й тур

Верона – Аталанта – 0:1 (Гол: Копмайнерс, 50)

Салернитана – Сампдория – 4:0 (Диа, 7, Бонаццоли, 16, Вилена, 50, Ботхейм, 76)

Лечче – Эмполи – 1:1 (Стрефецца, 40 – Паризи, 23)

Фиорентина – Наполи – 0:0