У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник
28 августа в чемпионате Италии были сыграны четыре матча 3-го тура
28 августа в чемпионате Италии сыграны четыре матча 3-го тура
Фиорентина и Наполи разошлась миром (0:0), Аталанта справилась с Вероной (1:0).
Руслан Малиновский вышел в основе, отметился желтой карточкой за грубую игру и был заменен на 66-й минуте.
Серия A. 3-й тур
Верона – Аталанта – 0:1 (Гол: Копмайнерс, 50)
Салернитана – Сампдория – 4:0 (Диа, 7, Бонаццоли, 16, Вилена, 50, Ботхейм, 76)
Лечче – Эмполи – 1:1 (Стрефецца, 40 – Паризи, 23)
Фиорентина – Наполи – 0:0
События матча
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