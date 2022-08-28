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Чемпионат Италии
Эллас Верона
28.08.2022, FT 0 : 1
Аталанта
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Италия
28 августа 2022, 23:55 | Обновлено 29 августа 2022, 00:11
105
0

У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник

28 августа в чемпионате Италии были сыграны четыре матча 3-го тура

28 августа 2022, 23:55 | Обновлено 29 августа 2022, 00:11
105
0
У Фиалок и Наполи ничья. Аталанта взяла три очка, у Малиновского горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

28 августа в чемпионате Италии сыграны четыре матча 3-го тура

Фиорентина и Наполи разошлась миром (0:0), Аталанта справилась с Вероной (1:0).

Руслан Малиновский вышел в основе, отметился желтой карточкой за грубую игру и был заменен на 66-й минуте.

Серия A. 3-й тур

Верона – Аталанта – 0:1 (Гол: Копмайнерс, 50)

Салернитана – Сампдория – 4:0 (Диа, 7, Бонаццоли, 16, Вилена, 50, Ботхейм, 76)

Лечче – Эмполи – 1:1 (Стрефецца, 40 – Паризи, 23)

Фиорентина – Наполи – 0:0

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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