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WTA
26 августа 2022, 02:05 | Обновлено 26 августа 2022, 02:29
42
0

Гранби. Надежда Киченок проиграла в четвертьфинале

Украинка зачехлила ракетку

26 августа 2022, 02:05 | Обновлено 26 августа 2022, 02:29
42
0
Гранби. Надежда Киченок проиграла в четвертьфинале
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок (Украина) вместе с Терезой Михаликовой (Словакия) потерпела поражение в 1/4 хардового турнира серии WTA 250 в Гранби (Канада).

WTA 250 Гранби (Канада). Пары. Хард. 1/4 финала

Алисия Барнетт (Великобритания) / Оливия Николлс (Великобритания) – Надежда Киченок (Украина) / Тереза Михаликова (Словакия) – 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 10:8

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Источник Sport.ua
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