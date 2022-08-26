WTA26 августа 2022, 02:05 | Обновлено 26 августа 2022, 02:29
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Гранби. Надежда Киченок проиграла в четвертьфинале
Украинка зачехлила ракетку
26 августа 2022, 02:05 | Обновлено 26 августа 2022, 02:29
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Украинская теннисистка Надежда Киченок (Украина) вместе с Терезой Михаликовой (Словакия) потерпела поражение в 1/4 хардового турнира серии WTA 250 в Гранби (Канада).
WTA 250 Гранби (Канада). Пары. Хард. 1/4 финала
Алисия Барнетт (Великобритания) / Оливия Николлс (Великобритания) – Надежда Киченок (Украина) / Тереза Михаликова (Словакия) – 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 10:8
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