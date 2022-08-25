Катерина Байндл – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации US Open
25 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.
Во втором круге отбора украинка сразится против Тамары Корпач из Германии (№139 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против Аны Богдан (№65 WTA) или Фернанды Контрерас Гомес (№201 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
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