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  4. Катерина Байндл – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2022, 15:56 |
200
0

Катерина Байндл – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации US Open

25 августа 2022, 15:56 |
200
0
Катерина Байндл – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катерина Байндл

25 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором круге отбора украинка сразится против Тамары Корпач из Германии (№139 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Аны Богдан (№65 WTA) или Фернанды Контрерас Гомес (№201 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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Источник Sport.ua
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