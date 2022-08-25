WTA25 августа 2022, 06:53 |
354
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Определилась следующая соперница Марты Костюк. Снова канадка
Украинка сыграет с Ребеккой Марино в 1/4 финала хардового турнира в Канаде
25 августа 2022, 06:53 |
354
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) в четвертьфинале хардового турнира WTA 250 в Гранби (Канада) сыграет с еще одной представительницей Канады Ребеккой Марино (WTA 112).
Отметим, что в 1/8 финала Марта обыграла 17-летнюю канадку Марину Стакушич (WTA 630).
Ребекке Марино - 31 год, оба прошлых матча на этом турнире она выиграла в статусе фаворита.
Костюк впервые сыграет с Ребеккой. Матч начнется 25 августа не ранее 22:30 по Киеву.
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