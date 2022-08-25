Определилась следующая соперница Марты Костюк. Снова канадка

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) в четвертьфинале хардового турнира WTA 250 в Гранби (Канада) сыграет с еще одной представительницей Канады Ребеккой Марино (WTA 112).

Отметим, что в 1/8 финала Марта обыграла 17-летнюю канадку Марину Стакушич (WTA 630).

Ребекке Марино - 31 год, оба прошлых матча на этом турнире она выиграла в статусе фаворита.

Костюк впервые сыграет с Ребеккой. Матч начнется 25 августа не ранее 22:30 по Киеву.