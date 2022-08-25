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  4. Определилась следующая соперница Марты Костюк. Снова канадка
WTA
25 августа 2022, 06:53 |
354
0

Определилась следующая соперница Марты Костюк. Снова канадка

Украинка сыграет с Ребеккой Марино в 1/4 финала хардового турнира в Канаде

25 августа 2022, 06:53 |
354
0
Определилась следующая соперница Марты Костюк. Снова канадка
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) в четвертьфинале хардового турнира WTA 250 в Гранби (Канада) сыграет с еще одной представительницей Канады Ребеккой Марино (WTA 112). 

Отметим, что в 1/8 финала Марта обыграла 17-летнюю канадку Марину Стакушич (WTA 630). 

Ребекке Марино - 31 год, оба прошлых матча на этом турнире она выиграла в статусе фаворита.

Костюк впервые сыграет с Ребеккой. Матч начнется 25 августа не ранее 22:30 по Киеву.

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Ребекка Марино
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Источник Sport.ua
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