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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
24.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 0 : 1
Глазго Рейнджерс Проходит дальше
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Лига чемпионов
25 августа 2022, 02:10 | Обновлено 25 августа 2022, 03:37
196
0

ПСВ – Рейнджерс – 0:1. Дикая ошибка защиты. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

25 августа 2022, 02:10 | Обновлено 25 августа 2022, 03:37
196
0
ПСВ – Рейнджерс – 0:1. Дикая ошибка защиты. Видео гола и обзор матча
Instagram. ФК Рейнджерс

Шотландский клуб «Рейнджерс» по сумме двух встреч с голландским ПСВ в четвертом раунде квалификации лиги Чемпионов одержал победу (2:2, 1:0) и обеспечил себе участие в групповом этапе турнира. В ответном матче шотландцы добыли сенсационную минимальную победу на выезде.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Второй матч, 24 августа

ПСВ (Голландия) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 (первый матч 2:2)

Гол: Чолак, 60

ГОЛ! 0:1. Чолак, 60 мин.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио-Мирко Чолак (Глазго Рейнджерс).
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Глазго Рейнджерс ПСВ Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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