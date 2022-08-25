Лига Чемпионов
24.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 0 : 1
Глазго Рейнджерс Проходит дальше
Лига чемпионов25 августа 2022, 02:10 | Обновлено 25 августа 2022, 03:37
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ПСВ – Рейнджерс – 0:1. Дикая ошибка защиты. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
25 августа 2022, 02:10 | Обновлено 25 августа 2022, 03:37
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Шотландский клуб «Рейнджерс» по сумме двух встреч с голландским ПСВ в четвертом раунде квалификации лиги Чемпионов одержал победу (2:2, 1:0) и обеспечил себе участие в групповом этапе турнира. В ответном матче шотландцы добыли сенсационную минимальную победу на выезде.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Второй матч, 24 августа
ПСВ (Голландия) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 (первый матч 2:2)
Гол: Чолак, 60
ГОЛ! 0:1. Чолак, 60 мин.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио-Мирко Чолак (Глазго Рейнджерс).
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