ПСВ – Рейнджерс – 0:1. Дикая ошибка защиты. Видео гола и обзор матча

Шотландский клуб «Рейнджерс» по сумме двух встреч с голландским ПСВ в четвертом раунде квалификации лиги Чемпионов одержал победу (2:2, 1:0) и обеспечил себе участие в групповом этапе турнира. В ответном матче шотландцы добыли сенсационную минимальную победу на выезде.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Второй матч, 24 августа

ПСВ (Голландия) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 (первый матч 2:2)

Гол: Чолак, 60

ГОЛ! 0:1. Чолак, 60 мин.