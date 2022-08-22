В среду, 24 августа, в Эйндховене на стадионе «Филипс» состоится ответный поединок четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором нидерландский ПСВ примет шотландский «Рейнджерс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Глазго завершилась вничью со счетом 2:2.

ПСВ

«Красно-белые» по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали в Эредивизи, отстав в турнирной таблице от амстердамского «Аякса» всего на два очка. В 1988 году ПСВ выигрывал Кубок европейских чемпионов, что является главным достижением в истории клуба.

Нынешнюю еврокубковую кампанию 24-кратный чемпион Нидерландов начал с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где оставил за бортом турнира «Монако». В первой встрече команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1, а в ответном матче команда Руда ван Нистелроя лишь в дополнительное время вырвала победу – 3:2.

Рейнджерс

Прошлый сезон для «плюшевых мишек» сложился очень успешно. Им удалось выиграть не только Кубок Шотландии и стать вице-чемпионами своей страны, но и триумфовать в первом розыгрыше Лиги конференций – третьего по рангу еврокубка.

В прошлом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Рейнджерс» не без проблем смог пройти бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа». В первом матче «синие» проиграли со счетом 0:2, а в ответном поединке на своем поле одержали разгромную победу – 3:0.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что ПСВ в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо, Брентвейт, Макс, Гутьеррес, Сангаре, Веерман, Сайбари, Гакпо, де Йонг.

«Рейнджерс»: Маклафлин – Таверньер, Сендс, Голдсон, Баришич, Лундстрем, Дэвис, Тиллман, Кент, Лоуренс, Чолак.

24 августа, среда