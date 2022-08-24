Как Эрик Тен Хаг завоевал доверие футболистов. Помогло обыграть Ливерпуль

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уникальным образом провел тренировку после проигранного матча «Брентфорду» во втором туре АПЛ.

После позорного поражения, на следующей тренировке тренер дал задание своим футболистам пробежать 8.5 миль (13.7 километров). Именно столько составляет разница между общим километражем футболистов «Брентфорда» и «Манчестера Юнайтед» в их матче.

Эрик тен Хаг отменил запланированный выходной в воскресенье (матч был в субботу) и приказал наверстать дистанцию игрокам. Но интересно то, что голландский тренер также принял участие в этом мини-марафоне. Этим примером он подчеркнул, что все, включая тренерский штаб, несут ответственность за неудачу команды.

Некоторые игроки «МЮ» считают, что именно эта воскресная тренировка помогла наладить атмосферу в команде и настроиться на матч с «Ливерпулем». Как итог – победа 2:1.