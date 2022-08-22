Манчестер Юнайтед обыграл дома Ливерпуль и ушел с последнего места АПЛ

22 августа в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Ливерпуль».

Подопечные Эрика тен Хага выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.

На 16-й минуте счет открыл хавбек хозяев Джейдон Санчо, после перерыва перевес хозяев удвоил Маркус Рэшфорд. Только на 82-й минуте один гол отквитать сумел форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» набрал первые три очка в сезоне и ушел с последнего места АПЛ. «Ливерпуль» в трех турах заработал лишь 2 очка.

АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1

Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 52 – Салах, 81.

Ман Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (ван де Бек, 86), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Роналду, 86), Санчо (Фред, 71), Эланга (Марсьяль, 46).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 85), Милнер (Карвалью, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.

Предупреждения: Александер-Арнолд (24), Варан (27), Диогу Далот (45), Бруну Фернандеш (74).