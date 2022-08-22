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Ман Юнайтед
22.08.2022, FT 2 : 1
Ливерпуль
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Англия
22 августа 2022, 23:57 | Обновлено 23 августа 2022, 00:27
1098
10

Манчестер Юнайтед обыграл дома Ливерпуль и ушел с последнего места АПЛ

Подопечные Эрика тен Хага выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 2:1

22 августа 2022, 23:57 | Обновлено 23 августа 2022, 00:27
1098
10
Манчестер Юнайтед обыграл дома Ливерпуль и ушел с последнего места АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

22 августа в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Ливерпуль».

Подопечные Эрика тен Хага выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.

На 16-й минуте счет открыл хавбек хозяев Джейдон Санчо, после перерыва перевес хозяев удвоил Маркус Рэшфорд. Только на 82-й минуте один гол отквитать сумел форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» набрал первые три очка в сезоне и ушел с последнего места АПЛ. «Ливерпуль» в трех турах заработал лишь 2 очка.

АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1

Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 52 – Салах, 81.

Ман Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (ван де Бек, 86), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Роналду, 86), Санчо (Фред, 71), Эланга (Марсьяль, 46).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 85), Милнер (Карвалью, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.

Предупреждения: Александер-Арнолд (24), Варан (27), Диогу Далот (45), Бруну Фернандеш (74).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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udman1111
А де коментарі Фред гамно? Варан не той? І далі по списку... Надіюсь багато ставили дурні на це. Це АПЛ хлопці.А з приходом Каземіро і Ентоні МЮ може багато чого же зробити.
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+1
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Burevestnik
МЮ з виграшом. 
і це при тому, що гравці МЮ "намагались" допомогти Ліверпулю, бо самі ж собі двічі могли забити голи, але не вийшло : 
- перший раз попали в штангу,
- другий раз попали в свого ж гравця, що був на лінії воріт. 
Ніяк не хотів м'яч залітати в ворота МЮ ні від своїх, ні від Ліверпуля...
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0
Макс Максов
Крутий матч! Майже без центру поля і на зустрічних курсах 
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0
Viktor Tsimakouridze
несподівано слабко зіграв ліверпул, але МЮ не дав ім дихати , хоч і не вразив, ліверпулю треба якогось страйкера купити, бо сала з сашею не тягнули, бідний роналду- ніххто його не хоче гравця екстра класу
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veter
А Рэшфорд таки не зря торчал по-Селезнёвски.
Удалось убежать. Но у нас бы это был чистый офсайд. А там кусок уха был ближе ноги
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0
veter
На защиту МЮ было приятно смотреть, но всё равно Сало влезло...
Теперь Клопп задумался.
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0
pol-55
Мож в *яйцеголових*голландців щось вийде,сьогодні МЮ *сражались*і результат.
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