Манчестер Юнайтед обыграл дома Ливерпуль и ушел с последнего места АПЛ
Подопечные Эрика тен Хага выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 2:1
22 августа в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Ливерпуль».
Подопечные Эрика тен Хага выиграли у команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.
На 16-й минуте счет открыл хавбек хозяев Джейдон Санчо, после перерыва перевес хозяев удвоил Маркус Рэшфорд. Только на 82-й минуте один гол отквитать сумел форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
«Манчестер Юнайтед» набрал первые три очка в сезоне и ушел с последнего места АПЛ. «Ливерпуль» в трех турах заработал лишь 2 очка.
АПЛ. 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1
Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 52 – Салах, 81.
Ман Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (ван де Бек, 86), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Роналду, 86), Санчо (Фред, 71), Эланга (Марсьяль, 46).
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 85), Милнер (Карвалью, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.
Предупреждения: Александер-Арнолд (24), Варан (27), Диогу Далот (45), Бруну Фернандеш (74).
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і це при тому, що гравці МЮ "намагались" допомогти Ліверпулю, бо самі ж собі двічі могли забити голи, але не вийшло :
- перший раз попали в штангу,
- другий раз попали в свого ж гравця, що був на лінії воріт.
Ніяк не хотів м'яч залітати в ворота МЮ ні від своїх, ні від Ліверпуля...
Удалось убежать. Но у нас бы это был чистый офсайд. А там кусок уха был ближе ноги
Теперь Клопп задумался.