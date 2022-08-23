22.08.2022, FT 2 : 1
Англия23 августа 2022, 04:33 | Обновлено 23 августа 2022, 05:45
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Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:1. Мане не хватает. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ
23 августа 2022, 04:33 | Обновлено 23 августа 2022, 05:45
296
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22 августа в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Ливерпуль».
АПЛ. 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1
Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 52 – Салах, 81.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
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