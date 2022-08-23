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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
22.08.2022, FT 2 : 1
Ливерпуль
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Англия
23 августа 2022, 04:33 | Обновлено 23 августа 2022, 05:45
296
0

Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:1. Мане не хватает. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ

23 августа 2022, 04:33 | Обновлено 23 августа 2022, 05:45
296
0
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:1. Мане не хватает. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 августа в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома победил «Ливерпуль».

АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1

Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 52 – Салах, 81.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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