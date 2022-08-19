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22.08.2022 22:00 - : -
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19 августа 2022, 17:00 | Обновлено 19 августа 2022, 17:24
257
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Один из самых интересных поединков тура в АПЛ

19 августа 2022, 17:00 | Обновлено 19 августа 2022, 17:24
257
1
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 августа, программу 3-го тура английской Премьер-лиги закроет поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Стартовый свисток встречи на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 22:00 по Киеву.

Манчестер Юнайтед

 

«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг, заменивший Ральфа Рангника.

По слухам, у тен Хага уже успел возникнуть конфликт с главной звездой команды Криштиану Роналду. После унизительного поражения от «Брентфорда» (0:4) во втором туре португалец прошел мимо наставника, не пожав ему руку. Так или иначе, сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в пассиве два поражения. В стартовом матче сезона МЮ умудрился уступить еще и «Брайтону» (1:2).

Ливерпуль

 

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1), хотя создали гораздо больше опасных моментов, чем «сливочные». Впрочем, завоевание серебряных медалей в сильнейшей лиге планеты – тоже немалое достижение.

Нынешний сезон «Ливерпуль» начал неудачно, умудрившись дважды потерять очки. Сначала «красные» сыграли вничью с новичком элитного дивизиона «Фулхэмом» (2:2), а на прошлой неделе расписали мировую еще и с «Кристал Пэлас» (1:1). Подопечным Клоппа необходимо начать побеждать, чтобы не отпустить соперников в борьбе за чемпионство далеко.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Далот, Магуайр, Маласия, Шоу, Мартинес, Эриксен, Мактоминей, Фернандеш, Санчо, Рэшфорд.

«Ливерпуль»: Алиссон – Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александр-Арнольд, Карвалью, Милнер, Хендерсон, Салах, Диас, Фирмино.

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22 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2
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прогнозы Манчестер Юнайтед Ливерпуль Денис Шаховец Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 1
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Ivan Vismutenko
Так это же только в понедельник  
А до этого все игры этого же тура
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