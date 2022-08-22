Англия22 августа 2022, 22:00 | Обновлено 22 августа 2022, 22:11
13873
1
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 августа в 22:00 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги
22 августа 2022, 22:00 | Обновлено 22 августа 2022, 22:11
13873
1
22 августа в 22:00 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2022, 22:20 0
Украинский полузащитник забил гол на 29-й минуте матча Серии A
Бокс | 22 августа 2022, 05:23 0
Украинский боксер намерен стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Футбол | 22.08.2022, 17:17
Футбол | 22.08.2022, 21:33
Бокс | 22.08.2022, 09:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Рэшфорд играет Селезнёва сегодня
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2022, 17:35 1
20.08.2022, 16:50 23
22.08.2022, 06:23 16
20.08.2022, 19:15 4
20.08.2022, 21:39 7
21.08.2022, 06:23 4
21.08.2022, 11:57 2
21.08.2022, 10:12 21