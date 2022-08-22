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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
81 2 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 августа 2022, 22:00 | Обновлено 22 августа 2022, 22:11
13873
1

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 августа в 22:00 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги

22 августа 2022, 22:00 | Обновлено 22 августа 2022, 22:11
13873
1
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 августа в 22:00 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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